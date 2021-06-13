مدرب الدنمارك: لاعبونا تعرضوا إلى الاستنزاف العاطفي

أكد كاسبر يولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي أن لاعبي فريقه بذلوا جهودا مضاعفة لإكمال المباراة أمام فنلندا بعد تعرض نجم الفريق كريستيان إريكسن للانهيار وسقوطه مغشيا عليه.



وفاز منتخب فنلندا على مضيفه الدنماركي 1 -صفر يوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما في كوبنهاغن ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بيورو 2020.



وقال يولماند: ما قام به اللاعبون أمر لا يصدق ، لا يمكن أن أكون أكثر فخرا، اللاعبون تعرضوا للاستنزاف الجسدي والعاطفي، كان لدينا خيارين أن نكمل المباراة اليوم أو نلعبها مساء غدا ، الجميع أراد اللعب اليوم ، اللاعبون أيقنوا أنهم لن يستطيعوا النوم لذا رأوا أنه من الأفضل إنجاز الأمور الآن.



وأشار يولماند إلى أنه تحدث إلى إريكسن وعائلته، مضيفا: لقد تذكرنا جميعا أن أهم شيء في الحياة هي الصحة ، أن تلتف الناس المقربة حولك ، كل قلوبنا مع كريستيان وعائلته.



وانهار إريكسن نجم إنتر ميلان الإيطالي داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول دون أي تدخل من أي لاعب أخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

مادة اعلانية