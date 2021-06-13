.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مشجع في "حالة خطيرة" بعد سقوطه من مدرجات ويمبلي

من الحضور في المباراة

مشجع في "حالة خطيرة" بعد سقوطه من مدرجات ويمبلي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن متحدث ملعب ويمبلي الذي استضاف مباراة إنجلترا وكرواتيا أن أحد المشجين في حالة خطيرة بعد سقوطه من المدرج أثناء اللقاء في الملعب الذي احتضن قرابة 19 ألف متفرجا.

وفازت إنجلترا على كرواتيا في أولى مواجهات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبي أسكنلندا والتشيك، بهدف سجله رحيم ستيرلنغ عند الدقيقة 57.

وبحسب "سكاي سبورتس" البريطانية سيكون هناك تحقيق شامل للحادثة التي وقعت بعد انطلاق المباراة بقليل.

وكشف أحد مسؤولي ملعب "ويمبلي": نؤكد أن أحد المشجعين سقط من المدرج بعد بداية مباراة إنجلترا وكرواتيا بقليل، وحصل على الرعاية الطبية حينها قبل نقله إلى المستشفى لخطورة حالته.

وأضاف: سنواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي للتحقيق في الحادثة بشكل كامل ومستمرون بمتابعة الموضوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية! الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية!
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
مطوف الملوك والرؤساء يوثق 70 عامًا من العمل في 1000 صورة
مطوف الملوك والرؤساء يوثق 70 عامًا من العمل في 1000 صورة
اكتشف المزيد