مشجع في "حالة خطيرة" بعد سقوطه من مدرجات ويمبلي

أعلن متحدث ملعب ويمبلي الذي استضاف مباراة إنجلترا وكرواتيا أن أحد المشجين في حالة خطيرة بعد سقوطه من المدرج أثناء اللقاء في الملعب الذي احتضن قرابة 19 ألف متفرجا.

وفازت إنجلترا على كرواتيا في أولى مواجهات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبي أسكنلندا والتشيك، بهدف سجله رحيم ستيرلنغ عند الدقيقة 57.

مادة اعلانية

وبحسب "سكاي سبورتس" البريطانية سيكون هناك تحقيق شامل للحادثة التي وقعت بعد انطلاق المباراة بقليل.

وكشف أحد مسؤولي ملعب "ويمبلي": نؤكد أن أحد المشجعين سقط من المدرج بعد بداية مباراة إنجلترا وكرواتيا بقليل، وحصل على الرعاية الطبية حينها قبل نقله إلى المستشفى لخطورة حالته.

وأضاف: سنواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي للتحقيق في الحادثة بشكل كامل ومستمرون بمتابعة الموضوع.