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الاتحاد الدنماركي: إريكسن بحال جيدة ومستقرة

إريكسن
كريستيان خلال نقله إلى المستشفى

الاتحاد الدنماركي: إريكسن بحال جيدة ومستقرة

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العربية.نت

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لا يزال كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم في حالة طيبة ومستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أوروبا 2020 يوم السبت الماضي.

وقال ياكوب هوير مسؤول الاتصال في الاتحاد الدنمركي لكرة القدم للصحفيين يوم الاثنين : نحن على تواصل معه. كنا على اتصال به أمس واليوم. حالته كما كانت أمس.. مستقرة وجيدة.

وأضاف مارتين شوتس وكيل أعمال كريستيان لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" عقب زيارة اللاعب: يمزح، ويتمتع بحالة مزاجية جيدة. إنه على ما يرام، نحن جميعا نرغب معرفة ما حدث، وهو أيضا يرغب في ذلك. الأطباء يجرون الكثير من الفحوص، وقد يبقى في المستشفى حتى يوم الثلاثاء كحد أقصى.

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