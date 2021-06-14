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البرازيل تفتتح كوبا أميركا بثلاثية نظيفة أمام فنزويلا

هدف نيمار الثاني

البرازيل تفتتح كوبا أميركا بثلاثية نظيفة أمام فنزويلا

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برازيليا - رويترز

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افتتحت البرازيل منافسات كأس كوبا أميركا 2021 لكرة القدم بالفوز 3-صفر على فنزويلا مساء يوم الأحد بعد السيطرة على المنافس قليل الخبرة من البداية وحتى النهاية في مباراة من طرف واحد.

وسجل المدافع ماركينيوس الهدف الأول في منتصف الشوط الأول عندما كان محظوظا في اصطدام محاولته بكعب القدم في مدافع منافس قبل أن تدخل شباك المنتخب الزائر.

وأضاف نيمار هدفه الدولي 67 عندما نفذ ركلة جزاء بعد مرور 19 دقيقة من الشوط الثاني بعد حصول دانيلو على خطأ داخل المنطقة.

وجعل البديل غابرييل باربوسا النتيجة 3-صفر قبل دقيقتين من النهاية عندما قابل بصدره كرة عرضية من نيمار الذي راوغ الحارس بمهارة ثم صنع الهدف. وستلعب البرازيل المباراة المقبلة أمام بيرو يوم 17 يونيو، بينما تلعب فنزويلا ضد كولومبيا في اليوم التالي.

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