إيقاف الكونغولي سيلاس بعد اكتشاف تزوير هويته

أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين اللاعب سيلاس كاتومبا مفومبا مهاجم نادي شتوتغارت لمدة ثلاثة أشهر، كما فرض عليه غرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو بعدما تبين أنه استخدم هوية مزيفة طوال سنوات.

وحتى الأسبوع الماضي كان اللاعب يعرف باسم سيلاس وامانجيتوكا لكنه كشف عن إن اسمه وتاريخ مولده يختلفان عما كان معلنا قائلا إن وكيل أعمال سابق له هو من قام بتغيير البيانات خلال إدارته لشؤونه عندما كان مراهقا.

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وبعد قرار العقوبة قال سفين ميسلينتات المدير الرياضي لشتوتغارت: أدركنا نحن وهو أيضا أنه سيتعرض لعقوبة من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم، وفي الوقت نفسه يأخذ القرار في الحسبان الظروف الاستثنائية لحالته ونحن سعداء بتسوية وضع اللاعب من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وينتهي الإيقاف المفروض على اللاعب في 11 سبتمبر المقبل بينما ينطلق الموسم الكروي الجديد في ألمانيا في 13 أغسطس آب.

وأقر اللاعب والنادي بقبول قرار العقوبة الصادر عن الاتحاد الألماني للعبة الشعبية.

وجاءت العقوبة بعد أن أقر اللاعب في الأسبوع الماضي بأنه كان يعيش في خوف منذ أن غادر جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما كان عمره 17 عاما من أجل اللعب لفريق فرنسي مغمور.

وأكد اللاعب أن اسمه هو سيلاس كاتومبا مفومبا وأنه ولد في 1998 وليس في 1999 ما يعني أن عمره 22 عاما حاليا مؤكدا أن تغيير البيانات قام به وكيل أعمال في بلجيكا كان يسيطر على حسابه المصرفي وجواز سفره.

وكان سيلاس انضم إلى شتوتغارت في 2019 وأحرز له 11 هدفا في الموسم الأخير وهو بذلك على رأس قائمة هدافي النادي في هذا الموسم.