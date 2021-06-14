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زلاتكو داليتش: الموسم المرهق ربما سبب أزمة إريكسن

إريكسن
إيركسن وقع على أرض الملعب بعد تعرضه إلى أزمة قلبية في مباراة فنلندا

زلاتكو داليتش: الموسم المرهق ربما سبب أزمة إريكسن

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كوبنهاغن - رويترز

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يعتقد زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا يوم الاثنين أن الموسم الطويل الشاق والذي تأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإقامة بطولة أوروبا لكرة القدم ربما كان السبب في تعرض كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك إلى أزمة قلبية.

واستقرت حالة اللاعب الدنماركي البالغ عمره 29 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال الهزيمة 1-صفر أمام فنلندا في المجموعة الثانية في كوبنهاغن يوم السبت، مما أدى إلى توقف اللعب لنحو ساعتين.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي على أرض الملعب قبل نقله إلى مستشفى بالقرب من الملعب.

وأبلغ داليتش مؤتمرا صحافيا عبر الإنترنت: شعرنا بالانزعاج من المشهد المروع. كان موسما طويلا تأثر بجائحة فيروس كورونا والآن تقام بطولة أوروبا وهو مجهود كبير على اللاعبين ويتطلب أيضا السفر لمسافات طويلة لبعض الفرق، بعض هذه العوامل ربما لعبت دورا في ذلك.

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