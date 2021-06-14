سلوفاكيا تسقط بولندا بثنائية

هز ميلان سكرينيار الشباك في الشوط الثاني ليقود سلوفاكيا للفوز 2-1 على بولندا بعد تقدمها المبكر بهدف الحارس فويتشيخ شتينسني بالخطأ في مرماه في المجموعة الخامسة ببطولة أوروبا لكرة القدم يوم الاثنين.



وسدد سكرينيار كرة منخفضة في شباك شتينسني في الدقيقة 69 لتستغل سلوفاكيا النقص العددي في صفوف منافستها بعد طرد جريجورش كريتشوفياك قبل ذلك بدقائق لحصوله على الإنذار الثاني عقب تدخل على ياكوب هرومادا.



وكانت بولندا في مأزق بعد 18 دقيقة عندما سدد روبرت ماك كرة اصطدمت بأحد المدافعين والقائم ثم في الحارس شتينسني إلى داخل المرمى.



وأدركت بولندا التعادل بعد الاستراحة مباشرة عبر كارول لينتي الذي شارك بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب باولو سوزا.



وتتصدر سلوفاكيا المجموعة الخامسة قبل مواجهة السويد ضد إسبانيا في وقت لاحق من اليوم في أشبيلية.

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