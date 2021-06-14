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فرض قيود جديدة على الفعاليات في مدينة سان بطرسبرغ

سان بطرسبرغ
السلطات قررت حضور 3 آلاف شخص فقط في الفعاليات الكبرى

فرض قيود جديدة على الفعاليات في مدينة سان بطرسبرغ

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سان بطرسبرغ - د ب أ

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قررت سلطات مدينة سان بطرسبرغ الروسية، المشاركة في استضافة منافسات كأس أوروبا "يورو 2020" منع إقامة أي فعاليات كبرى يزيد عدد الحضور فيها على ثلاثة آلاف شخص، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ولا يتوقع أن تؤثر القيود الجديدة على الحضور الجماهيري في مباريات البطولة الأوروبية والتي تشهد تطبيق قيود خاصة.

وجاء القرار، الذي أعلنته سلطات المدينة يوم الاثنين، بعد أن احتشد عدد كبير من المشجعين في ساحة مشاهدة عامة لمتابعة مباراة المنتخب الروسي أمام نظيره البلجيكي السبت، والتي انتهت بفوز بلجيكا 3 - صفر، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، لن يُسمح ببيع المأكولات في مناطق المشجعين العامة، وإنما سيُسمح ببيع المشروبات فقط.

ويلتقي المنتخب الروسي في مباراته الثانية بالبطولة الأوروبية، نظيره الفنلندي الأربعاء في سان بطرسبرغ.

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