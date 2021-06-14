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فوز صعب لكولومبيا على الإكوادور في كوبا أميركا

هدف كاردونا الوحيد

فوز صعب لكولومبيا على الإكوادور في كوبا أميركا

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كويابا - رويترز

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استهلت كولومبيا مشوارها في كأس كوبا أميركا لكرة القدم بالفوز بصعوبة 1-صفر على الإكوادور مساء يوم الأحد، وجاء الهدف بعد جملة فنية رائعة في تنفيذ ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء.

وسجل إدوين كاردونا هدف المباراة الوحيد قبل الاستراحة بثلاث دقائق حيث بدأ الجملة الفنية، ولمس لاعبان آخران الكرة، قبل أن تصل إليه ويسدد من مدى قريب داخل المرمى. وألغي الهدف في البداية بسبب التسلل، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويقرر احتسابه.

وكانت الإكوادور الطرف الأفضل بوضوح في الشوط الثاني لكنها لم تنجح في إدراك التعادل لتتذيل المجموعة الثانية إلى جانب فنزويلا التي خسرت 3-صفر أمام البرازيل صاحبة الأرض في افتتاح المسابقة.

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