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لاعبا الدنمارك: كيف تستأنف المباراة وإريكسن بين الحياة والموت؟

إريكسن الدنمارك
إريكسن تعرض إلى أزمة قلبية هددت حياته في مباراة الدنمارك وفنلندا

لاعبا الدنمارك: كيف تستأنف المباراة وإريكسن بين الحياة والموت؟

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العربية.نت

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أسف الحارس كاسبر شمايكل والمهاجم مارتين برايثوايت الاثنين لوضع المنتخب في موقف اختيار استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا يوم السبت في بطولة أوروبا "يورو 2020" بعد تعرض صانع ألعاب الأول كريستيان إريكسن إلى أزمة قلبية وكان قريباً من مفارقة الحياة على أرض الملعب قبل أن يسعفه الفريق الطبي.

وقال شمايكل في حديث مع الإعلام في هيلسينغور شمال كوبنهاغن: وُضعنا في موقف أعتقد أنا شخصيًا أنه ما كان يجب أن نواجهه،كان لدينا خياران، إما العودة في اليوم التالي (الأحد) عند الظهيرة أو إكمال المباراة.

وتمنى حارس ليستر سيتي الإنجليزي أن يكون مسؤولا رفيعًا قد نصح أن الوقت ليس مناسبًا لاتخاذ هذا القرار، وأتبع: كان يجب ان ننتظر ربما لليوم التالي لنقرر، ما حصل قد حصل، وآمل ان يتعلموا مما حصل.

أما برايثوايت لاعب برشلونة الإسباني، فقد أشار: أراد اللاعبون خيارًا ثالثًا، لاننا لم نرغب أن نلعب. مضيفً: قرار استئناف المباراة لم يكن أمنيتنا، لقد كان واحداً من الخيارات التي كانت أمامنا وقيل لنا إنه يجب أن نتخذ قرارًا.

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