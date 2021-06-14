منتخب بلجيكا يغير خطط السفر بسبب مخاوف كورونا

كشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الاثنين أنه أجرى تعديلا على خطة سفر المنتخب الوطني الأول للبلاد خلال ما تبقى من مرحلة المجموعات في بطولة أوروبا 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالوضع الصحي في روسيا فيما يتصل بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار.

وكان من المقرر أن يسافر المنتخب البلجيكي من كوبنهاغن بعد مباراته الثانية في دور المجموعات أمام الدنمارك الخميس القادم إلى سان بطرسبرغ الروسية والبقاء فيها ثلاثة أيام للاستعداد لمواجهة فنلندا في ختام دور المجموعات الاثنين المقبل.

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لكن الفريق قرر العودة من كوبنهاغن إلى قواعده في بلاده على أطراف العاصمة بروكسل على أن يسافر إلى سان بطرسبرغ عشية المباراة أمام فنلندا.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة الشعبية في بيان: خلال إقامتنا مؤخرا في سان بطرسبرغ اكتشفنا أن تنظيم معسكر تدريبي أثناء الإقامة في فندق في مدينة كبيرة خلال جائحة "كوفيد-19" يكون أكثر صعوبة وتعقيدا.

وتوجه المنتخب البلجيكي إلى سان بطرسبرج الجمعة الماضي وفاز على نظيره الروسي 3-صفر يوم السبت في مباراته الأولى في البطولة وعاد إلى بركسل يوم الأحد.

وأضاف بيان الاتحاد: أضطر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم للإقدام على هذه الخطوة من أجل حماية لاعبيه وأفراد طاقمه.. وبهذا فإن اللاعبين سيتدربون في مركزهم التدريبي الخاص في بيئة أكثر أمانا بالنسبة لكورونا وحيث تتوفر أفضل الظروف للتدريب أيضا.

وجاء في البيان أيضا: وبما أن سان بطرسبرغ ستستضيف ثلاث مباريات إضافية في البطولة فإن المركز التدريبي في استاد بتروفسكي سيكون عليه ضغط أكبر ما قد يؤثر كثيرا على استعدادات بلجيكا لمباراة فنلندا.

وتقرر إقامة المزيد من المباريات في سان بطرسبرغ بعد استبعاد دبلن من الاستضافة في أبريل الماضي.