ميسي يعترف: أخاف أن أُصاب بفيروس كورونا

اعترف ليونيل ميسي قائد الأرجنتين صباح يوم الاثنين أنه يشعر بالقلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك قبل بدء مشواره مع المنتخب الوطني في كأس كوبا أميركا لكرة القدم، في ظل اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في صفوف بعض المنافسين.



وتأكد إصابة لاعبين أو مسؤولين من بوليفيا وكولومبيا وفنزويلا بفيروس كورونا، قبل حتى أن تنطلق المسابقة في برازيليا مساء الأحد.



وأكد ميسي، الذي سيقود تشكيلة الأرجنتين في مباراتها الافتتاحية أمام تشيلي في ريو دي جانيرو يوم الاثنين، على خوف لاعبي منتخب بلاده من الإصابة بالفيروس.



وقال ميسي للصحافيين: هذا يقلقنا لأنها مخاطرة لكل شخص في الإصابة بكوفيد. نحاول التحلي بالحذر لكن الأمر ليس سهلا. تحدث هذه الأشياء، لكن سنحاول أن نفعل كل شيء ممكن حتى لا يصاب أي شخص لكن أحيانا لا يعتمد الأمر على الشخص نفسه.



ولا يوجد دليل على حصول ميسي على التطعيم، رغم واقع أن اتحاد أميركا الجنوبية قال في أبريل الماضي إنه حصل على اللقاح وينوي منحه لكل اللاعبين الدوليين قبل انطلاق البطولة.



وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين كوبا أميركا لكنها انسحبت في اللحظات الأخيرة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. ونقلت البطولة إلى البرازيل رغم أنها تملك أكبر حصيلة من الوفيات في أي مكان في العالم باستثناء الولايات المتحدة.



ورغم تأكيد المنظمين على وجود قيود صارمة للحد من انتشار الفيروس، أصيب ثمانية لاعبين من فنزويلا بكورونا قبل انطلاق المباراة الافتتاحية أمام البرازيل، بينما عانت بوليفيا من إصابة ثلاثة لاعبين.

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