هولندا ترفض التعثر وتهزم أوكرانيا بهدف دمفريز

أحبط المنتخب الهولندي (ريمونتادا) ضيفه منتخب أوكرانيا في الوقت القاتل، بعدما اقتنص فوزا مثيرا عليه 3 - 2 في الدقائق الأخيرة بمستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) اليوم الأحد.

وحصد منتخب هولندا، المتوج باللقب عام 1988، أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق هدف خلف منتخب النمسا (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعد تغلبه 3 - 1 على مقدونيا الشمالية في وقت سابق من اليوم، فيما بقي منتخب أوكرانيا بلا رصيد من النقاط.

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وبادر المنتخب الهولندي بالتسجيل عبر لاعبه جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميله فوتر فيغورست الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلب المنتخب الأوكراني الطاولة على نظيره الهولندي، بعدما سجل نجماه أندريه يارمولنكو و رومان ياريمتشيوك هدفين في الدقيقتين 75 و79 على الترتيب، لكن دينزل دومفريس منح النقاط الثلاث لهولندا، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85.