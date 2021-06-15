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إريكسن يظهر علناً للمرة الأولى منذ انهياره في الملعب

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الصورة التي نشرها كريتسيان عبر حسابه الشخصي

إريكسن يظهر علناً للمرة الأولى منذ انهياره في الملعب

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العربية.نت

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ظهر الدنماركي كريتسيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك علناً للمرة الأولى منذ سقوطه في مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة أوروبا "يورو 2020" يوم السبت إثر تعرضه إلى أزمة قلبية، مؤكداً أنه بحال جيدة وموجها الشكر لكل الدعم الذي تلقاه.

ونشر إريكسن صورة له عبر تطبيق تبادل الصور "إنستغرام"، وذلك للمرة الأولى منذ حادثة يوم السبت الماضي، إذ ظهر في الصورة مبتسما ومشيرا بإبهامه، وذلك في غرفته في مستشفى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال إريكسن: شكرا جزيلا لكم وعلى رسائلكم الجميلة وتحياتكم من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي، أنا بخير، لكن في ظل تلك الظروف لازال علي أن أخضع للمزيد من الفحوصات في المستشفى، لكنني أشعر بأنني في حالة جيدة.

وإنهار إريكسن على أرض الملعب قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الدنمارك وفنلندا يوم السبت الماضي، حيث عانى من أزمة قلبية، ليتم إنعاشه على أرض الملعب قبل أن يُنقل للمستشفى إذ يتعافى حاليا.

وقال إريكسن: الأن سأشجع زملائي في فريق الدنمارك في المباريات المقبلة، ألعبوا من أجل الدنمارك بأكملها.

وسيواجه المنتخب الدنماركي، نظيره البلجيكي متصدر التصنيف العالمي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، قبل أن يواجه المنتخب الروسي في آخر مبارياته بدور المجموعات.

وخسرت الدنمارك أمام فنلندا صفر - 1 بعد استئناف المباراة عقب ساعتين من حادث انهيار إريكسن.

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