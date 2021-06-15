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إسبانيا تتعثر وتتعادل مع السويد

من لقاء إسبانيا والسويد

إسبانيا تتعثر وتتعادل مع السويد

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إشبيلية - رويترز

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هيمنت إسبانيا على مباراتها الافتتاحية في المجموعة الخامسة لبطولة أوروبا لكرة القدم أمام السويد لكنها خرجت بنقطة واحدة بعد التعادل بدون أهداف بعد أن أظهر فريق المدرب يان أندرسون طموحا ضئيلا في شن هجمات في أمسية شديد الحرارة.

وتفوق الإسبان في الاستحواذ على الكرة وسدد ألفارتو موراتا فرصة سانحة بعيدا لكن السويد كانت الأقرب للتسجيل بعد أن سدد ألكسندر إيزاك كرة أبدل ماركوس يورينتي اتجاهها في القائم قبل الاستراحة.

وافتقر الشوط الثاني للإبداع في الهجوم حيث قام منتخب السويد بكل ما يلزم لاستنفاد الوقت مع الاعتماد على هجمات مرتدة قليلة بينما لم يجد الإسبان وسيلة لاختراق التكتل الدفاعي للسويد.

وستلتقي السويد في المباراة المقبلة مع سلوفاكيا متصدرة المجموعة الخامسة التي فازت على بولندا 2-1 في وقت سابق في سان بطرسبرغ في 18 يونيو بينما تحل بولندا ضيفة على إسبانيا في إشبيلية في اليوم التالي.

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