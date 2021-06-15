البرتغال تقسو على المجر.. ورونالدو يدخل التاريخ برقم فريد

استهل المنتخب البرتغالي حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق الفوز على المنتخب المجري 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدف سجله رافاييل جوريرو في الدقيقة 84 وأضاف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

مادة اعلانية

وأصبح رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، أول لاعب يشارك في خمس بطولات أمم أوروبا، بعدما ظهر للمرة الأولى مع الفريق عام 2004 كما شارك في نسخ 2008 و2012 و2016.

كما أصبح رونالدو أفضل هداف في البطولة بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 11 هدفا، حيث كان يتساوى مع الفرنسي ميشيل بلاتيني، هداف المنتخب الفرنسي، برصيد تسعة أهداف قبل هدفيه في هذه المباراة.

وحصد المنتخب البرتغالي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية للبطولة، فيما ظل المنتخب المجري بلا رصيد.