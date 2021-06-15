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الموافقة على توسعة ملعب ليفربول

ملعب أنفيلد

الموافقة على توسعة ملعب ليفربول

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ليفربول - د ب أ

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أعلن مجلس مدينة ليفربول يوم الثلاثاء أن نادي ليفربول حصل على موافقة لتوسعة مدرج أنفيلد رود، ما سيجعل سعة استاد أنفيلد تصل إلى أكثر من 61 ألف متفرج.

وسيساعد التطوير المنتظر على زيادة سعة الملعب بحوالي سبعة آلاف متفرج ليصبح أنفيلد ثالث أكبر استاد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد واستاد توتنهام هوتسبير.

وحصل ليفربول أيضا على موافقة لإقامة ست حفلات وأحداث كبيرة في أنفيلد على مدار خمس سنوات.

وقال آندي هيوز المدير الإداري في ليفربول في بيان: هذه خطوة ضخمة في رحلتنا نحو حضور المزيد من المشجعين في أنفيلد.

وأعلن ليفربول أيضا أنه سيضع مقاعد جديدة سهلة الطي في أنفيلد على سبيل التجربة لمدة 12 شهرا بدءا من موسم 2021-2022.

وسيضع ليفربول المقاعد الجديدة في مدرج كوب وأنفيلد رود وسيبلغ عددها 7800 مقعد بعد الحصول على موافقات السلامة اللازمة.

وأكد ليفربول أن المقاعد الجديدة ليست مناطق للتشجيع من الوقوف لكن تصميمها سيسمح للمشجعين بالوقوف بشكل آمن في اللحظات المهمة خلال سير المباراة.

وقال هيوز: سلامة مشجعينا في أنفيلد هي أولويتنا المطلقة ونحن ملتزمون تماما بالعمل مع هيئة سلامة الملاعب الرياضية على تجربة هذه المقاعد الجديدة في أنفيلد.

وكان ليفربول قد أكمل توسعة المدرج الرئيسي في 2016 ما ساعد على وصول سعة الملعب إلى 54 ألف متفرج.

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