بيدري بعد دخوله تاريخ إسبانيا: حققت حلم الأطفال

أعرب بيدري لاعب خط وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء عن سعادته بخوض أول مباراة في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" وأعرب عن ثقته في أن الفريق سيتحسن بعد أن تعادل مع المنتخب السويدي سلبيا.

وقال بيدري في مؤتمر صحفي : قبل عام لم أكن أتخيل التواجد هنا. إنه حلم لكل طفل، وأكثر من ذلك كلاعب أساسي في أول مباراة للمنتخب بيورو 2020.

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وأصبح لاعب برشلونة أصغر لاعب إسباني يشارك في بطولة كأس أوروبا، حيث شارك وهو يبلغ 18 عاما و6 أشهر و18 يوما في إشبيلية.

وأهدر المنتخب الإسباني العديد من الفرص هناك، وكان "محظوظا" وفقا لبيدري، لأن المنتخب السويدي أيضا أهدر فرصة واضحة للتسجيل، ورغم ذلك فإن الفريق الإسباني "هيمن على المباراة من بدايتها لنهايتها".

وقال اللاعب: نحن منتخب إسبانيا ويجب علينا أن نفوز دائما لأننا أحد المنتخبات المرشحة بقوة لنيل اللقب. يجب أن نصنع فرصا مثلما فعلنا أمام السويد. متأكد من الأهداف ستأتي وسنحقق النقاط الثلاث.