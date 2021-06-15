بيرغ يتعرض إلى تعليقات كراهية.. والقضية تحال إلى الشرطة

من المقرر أن يتقدم الاتحاد السويدي لكرة القدم ببلاغ للشرطة بعدما تعرض ماركوس بيرغ، لاعب المنتخب، لتعليقات كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان بيرغ هدفا للهجوم عبر الإنترنت بعدما أهدر فرصة مؤكدة لتسجيل هدف للمنتخب السويدي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام المنتخب الإسباني في مباراتهما الأولى في "يورو 2020" بإشبيلية يوم الاثنين.

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وأكد رئيس الأمن مارتن فريدمان لإذاعة "إي.في.تي سبور" السويدية يوم الثلاثاء، أن البلاغ سيتم إعداده وتسليمه للشرطة، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات يتم اتخاذها بالتشاور وبموافقة بيرغ حيث تضمنت التعليقات ما يعتبره السويديون تهديدا غير قانوني.

وقال فريدمان: على الأرجح هناك الكثير من الناس الذي استيقظوا اليوم وندموا عما كتبوه. ولكن ربما يتلقون مكالمة من الشرطة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي السويدية هدفا لتعليقات كراهية بعدما ثبتت إصابة ديان كولوسوفسكي بفيروس كورونا. واُتهم اللاعب بأنه جلب الفيروس معه للفريق بعد أن تناول وجبة عشاء مع أصدقائه.