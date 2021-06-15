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بيل يتمنى إسكات جماهير تركيا من أجل "لقمة العيش"

بيل ويلز
ويلز ستواجه تركيا في أذربيجان

بيل يتمنى إسكات جماهير تركيا من أجل "لقمة العيش"

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باكو - رويترز

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أكد غاريث بيل قائد ويلز أن فريقه سيواجه أجواء عدائية بسبب الجماهير التركية الكبيرة في باكو يوم الأربعاء عندما يلتقي المنتخبان في المجموعة الأولى لبطولة أوروبا لكرة القدم وسيمنحه هذا الأمر دافعا أكبر لإسكات الجماهير.

ويتوقع وصول الآلاف من الجماهير التركية إلى عاصمة أذربيجان لمشاهدة المباراة التي يتعين على فريق المدرب شينول غونيش الفوز بها.

وستكون الأجواء مغايرة تماما لمباراة تعادلت فيها ويلز 1-1 مع سويسرا في باكو أمام ثمانية آلاف متفرج في الملعب.

وقال بيل في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: حين لعبت في تركيا سابقا كانت الأجواء رائعة للغاية، بالطبع سيؤازرون المنتخب التركي لكنك تحتاج إلى مشجعين في هذه البطولات.

وواصل: لا توجد أي مشكلة مع هذه الأجواء العدائية فقد اعتدنا اللعب خارج الديار أمام جماهير معادية. هذا ما نفعله من أجل لقمة العيش.. نتمنى إسكاتهم.

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