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تشيلي تتعادل مع الأرجنتين وتفسد "فرحة" ميسي

ميسي خلال اللقاء

تشيلي تتعادل مع الأرجنتين وتفسد "فرحة" ميسي

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ريو دي جانيرو - رويترز

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سجل ليونيل ميسي هدفا من واحدة من ركلاته الحرة المميزة في الشوط الأول لكن إدواردو فارجاس رد بهدف لصالح تشيلي ليتعادل الفريقان 1-1 في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أميركا الكرة القدم في ريو دي جانيرو يوم الاثنين.

وهز ميسي شباك الحارس كلاوديو برافو بتسديدة رائعة من ركلة حرة من 25 مترا في الدقيقة 33.

وأدركت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارغاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إميليانو مارتينيز نحو العارضة.

وبهذه النتيجة عزز المنتخب الأرجنتيني سجله الخالي من الهزائم إلى 14 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وهي مسيرة بدأت في قبل نهائي كأس كوبا أميركا عام 2019.

وتلتقي باراغواي مع بوليفيا في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الاثنين، بينما تخوض أوروغواي مباراتها الأولى يوم الجمعة.

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