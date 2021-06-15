رفع عدد الجماهير إلى 40 ألفاً في ملعب ويمبلي

سيقام الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة على ملعب ويمبلي في لندن، بحضور 40 ألف متفرج، وهو أكبر عدد جماهيري في المملكة المتحدة منذ أكثر من 15 شهرًا، وذلك بعدما قررت السلطات الإنجليزية رفعه في إطار تجارب التواجد الجماهيري في الأحداث الكبرى.

وقال وزير الثقافة أوليفر داودن: نريد جمع أدلة إضافية حول كيفية استئناف الأحداث الكبرى بأمان.

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ويمثل هذا القرار بالنسبة لليورو انتقالًا إلى ما يقرب من 50% من سعة ملعب ويمبلي، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تأجيل الرفع الكامل للقيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" لمدة أربعة أسابيع، بسبب زيادة الإصابات المرتبطة بالمتحور دلتا لفيروس كورونا.

وستقام المباراتان الأخيرتان لإنجلترا في دور المجموعات ضد أسكتلندا وجمهورية التشيك بحضور 22500 متفرج. وسيتم الانتقال إلى نسبة 50% من الحضور الجماهيري اعتبارا من مباراتي الدور ثمن النهائي المقررتين على ملعب ويمبلي.

ويجب على أصحاب تذاكر المباريات في ويمبلي تقديم دليل على التطعيم الكامل أو نتيجة سلبية لفحص حديث لفيروس كورونا المستجد.