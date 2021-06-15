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ساوثغيت يمنح لاعبي إنجلترا حرية لعب الكرات الطويلة

ساوثغيت
ساوثغيت بعد نهاية مبارة إنجلترا وكرواتيا في بطولة كأس أوروبا

ساوثغيت يمنح لاعبي إنجلترا حرية لعب الكرات الطويلة

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لندن - رويترز

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أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا، أن لاعبيه لا يجب أن يشعروا بالتعالي في كرة القدم ويمكنهم الارتياح إزاء لعب كرات طويلة خارج الدفاع إذا كان المنافس يضغط بقوة في بطولة أوروبا.

واستهلت انجلترا مشوارها في البطولة بالفوز 1-صفر على كرواتيا يوم الأحد وشهد الشوط الأول خلافا بين المدافع جون ستونز والحارس جوردان بيكفورد، إذ أراد الأول بناء اللعب من الخلف بينما فضل بيكفورد إرسال كرات طويلة إلى المهاجم هاري كين.

وأوضح ساوثغيت: اعتقد أنهم يقررون ما يمكن فعله ونمنحهم أساليب محتملة تتوقف على كيفية ضغط المنافس، فخلال فترة من اللعب كنا نرسل الكرات الطويلة وتحدثنا عن ذلك بين الشوطين ولم نرغب في تكرار ذلك كل مرة لكنها تكون مناسبة في بعض اللحظات ولدينا المهاجم كين في الأمام لالتقاط الكرة.

وتابع: لا يجب أن نتعالى في كرة القدم ومن الرائع لعب الكرة من الخلف لتصل إلى وسط الملعب مع التحكم بها لكن هذا فعال مثل نقل الكرة إلى رأس الحربة والتحكم بها ليرتكز اللعب أكثر في الأمام.

وتلعب إنجلترا ضد أسكتلندا، التي خسرت 2-صفر من جمهورية التشيك، في المباراة التالية بالمجموعة الرابعة يوم الجمعة.

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