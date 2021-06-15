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ستيرلنغ يرفض "التاريخ" ويصف مباراة أسكتلندا بـ"العادية"

ستيرلنغ
ستيرلنغ سجل هدف إنجلترا الوحيد في مرمى كرواتيا

ستيرلنغ يرفض "التاريخ" ويصف مباراة أسكتلندا بـ"العادية"

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لندن - د ب أ

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يرى رحيم ستيرلينغ نجم المنتخب الإنجليزي أن المواجهة أمام أسكتلندا يوم الجمعة المقبل مجرد "مباراة أخرى" في كأس أوروبا "يورو 2020" رغم الحديث والتوقعات الدائرة حول المباراة.

وفي الوقت التي ستمثل فيه المباراة تجسيدا لآمال كل من المنتخبين فى البطولة، فهناك تاريخ من المواجهات السابقة بين البلدين والذي شهد انتصارات مفاجئة لأسكتلندا وأخرى منطقية لإنجلترا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن ستيرلينغ صاحب هدف الفوز على كرواتيا، قوله: بالنسبة لي ستكون مجرد مباراة أخرى، بالطبع هناك تاريخ من المواجهات السابقة، لكن في كرة القدم لا يمكن الارتكان إلى التاريخ ، ينبغي التركيز على المهمة المقبلة لحصد النقاط الثلاث، لا يمكننا خوض معارك قديمة، علينا أن نركز حقا.

ويتطلع منتخب إنجلترا لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الرابعة من كأس أوروبا الأوروبية بعد الفوز في الجولة الأولى على كرواتيا بهدف دون رد، في الوقت الذي يسعى فيه منتخب أسكتلندا لتصحيح مساره بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام التشيك بهدفين دون رد.

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