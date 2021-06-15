ليفاندوفسكي: بولندا في موقف صعب

اعتبر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن منتخب بلاده بات يواجه مهمّة شاقة في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في بطولة كأس أوروبا 2020، بعد الخسارة 2-1 في مباراته الافتتاحية أمام سلوفاكيا، الاثنين.

وظل مهاجم بايرن ميونخ الألماني عاجزاً عن التسجيل أمام الدفاع السلوفاكي بقيادة قلب دفاع إنتر الإيطالي ميلان سكرينيار الذي سجل هدف الفوز في سان بطرسبورغ.

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وقال ليفاندوفسكي لقناة "تي في بي" البولندية: إنه لأمر مخز أننا لم نتمكن على الأقل من إدراك التعادل، لم نكن جيدين في الدفاع لخلق فرص صريحة تمهد لنا الطريق للتسجيل. أخطاء مماثلة لا تغتفر في البطولة الأوروبية.

وتشارك بولندا للمرة الرابعة على التوالي في البطولة، بعدما بلغت ربع النهائي عام 2016، قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام البرتغال التي توجت باللقب لاحقاً.

وينتقل رجال البرتغالي باولو سوزا إلى إشبيلية السبت لمواجهة إسبانيا في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، قبل أن يعودوا إلى سان بطرسبورغ لخوض مباراتهم ضد السويد في 23 يونيو.

وقال ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين فقط في 12 مباراة في البطولات الكبرى: لا يزال أمامنا مباراتان. خسرنا نظرياً أمام أضعف المنافسين، لذا نجد أنفسنا في موقف صعب.

وأضاف: آمل أنه خلال المباراة ضد إسبانيا، إذا قمنا بتحسين ما فشلنا فيه في المباراة الأولى، سيكون الوضع أفضل، لكنني أدرك أيضاً أن المنافسين التالين سيكونون في مستوى أعلى.

وأردف البولندي: نحن بحاجة للتحلي بالثقة أمام إسبانيا لأن أي شيء يمكن أن يحدث خلال بطولة مثل كأس أوروبا.