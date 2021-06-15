ليفربول يمدد عقد حارسه الاحتياطي أدريان

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع حارس المرمى الإسباني أدريان ليستمر ضمن صفوف الفريق الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد أدريان (34 عاماً) ومدته عامان، هذا الصيف، لكن ليفربول مدد التعاقد دون أن يكشف عن فترة العقد.

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وكان أدريان قد انضم إلى ليفربول في صيف عام 2019 في صفقة انتقال حر قادما من وست هام، ليكون حارسا احتياطيا خلف حارس المرمى الأساسي أليسون.

وشارك أدريان في 24 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات، وفاز معه ببطولة السوبر الأوروبي بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2019-2020