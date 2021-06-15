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مدرب الأرجنتين: ملعب مباراة تشيلي غير صالح لكرة القدم

سكالوني
سكالوني معترضاً على حكم المباراة

مدرب الأرجنتين: ملعب مباراة تشيلي غير صالح لكرة القدم

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ريو دي جانيرو - د ب أ

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أكد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، إن مشوار فريقه في بطولة كوبا أميركا في نسخة العام الجاري لا يزال طويلا، منتقداً أرضية ملعب مباراة فريقه أمام تشيلي.

وجاءت تصريحات سكالوني، التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني للعبة، عقب تعادل فريقه 1 - 1 أمام تشيلي، مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش) في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة التي تستضيفها البرازيل.

وأوضح سكالوني: خلال المباراة لم نكن موفقين في مرتين، إحدهما كانت حينما نجح الفريق التشيلي في الحصول على ركلة جزاء، ابتداء من ذلك أصبحت المباراة صعبة.

وأضاف: لعبنا بشكل جيد وكنا الأفضل، لكننا وجدنا أنفسنا في ملعب لا يمكنك أن تلعب فيه كرة القدم، حالة أرضية الملعب كانت سيئة. الفريق خلق العديد من الفرص في ملعب يمكن أن يحتضن أي رياضة أخرى غير كرة القدم.

وتابع: سنكون قلقين إذا لم نتمكن من خلق فرص للتسجيل، الشيء المهم هو أن نفعل ذلك، كان لدينا العديد من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، نحن هادئون بخصوص ذلك لدينا الكثير من الأخطاء لتصحيحها، البطولة طويلة والفريق لديه الثقة.

واختتم مدرب المنتخب الأرجنتيني تصريحاته قائلا: نحن نستحق الفوز لكن في النهاية حصلنا على نقطة التعادل، على كل حال إنها فقط البداية في بطولة صعبة للغاية.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب منتخبات باراغواي وأوروغواي وتشيلي وبوليفيا.

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