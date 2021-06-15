منتخب إنجلترا يستدعي الحارس رامسديل بدلاً عن هندرسون

قرر منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء استدعاء آرون رامسديل حارس شيفيلد يونايتد للتشكيلة ليحل محل المصاب دين هندرسون في بطولة أوروبا لكرة القدم.

واضطر هندرسون للانسحاب بسبب مشكلة بالفخذ قيدت مشاركاته في التدريبات وعاد لناديه مانشستر يونايتد للعلاج.

مادة اعلانية

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي "يويفا" يسمح للفرق باستبدال حراس المرمى لأسباب طبية.

وكان رامسديل ضمن التشكيلة الأولية للمدرب غاريث ساوثغيت قبل البطولة.

واستهلت إنجلترا مشوارها بالفوز 1-صفر على كرواتيا في المجموعة الرابعة وستواجه اسكتلندا في استاد ويمبلي يوم الجمعة.