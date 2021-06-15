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"كاكو" يتألق في فوز باراغواي على بوليفيا

كاكو محتفلاً بهدفه

"كاكو" يتألق في فوز باراغواي على بوليفيا

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ريو دي جانيرو - رويترز

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تأخرت باراغواي بهدف مبكر من ركلة جزاء لكنها قاتلت أمام عشرة لاعبين في الشوط الثاني لتهزم بوليفيا 3-1 في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الاثنين.

وتقدم المنتخب البوليفي في الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء لكن المباراة انقلبت رأسا على عقب قبل الاستراحة عندما طرد جاومي كويار لاعب بوليفيا البالغ من العمر "19 عاما" لحصوله على الإنذار الثاني.

وأدركت باراغواي التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق كاكو في الدقيقة 62 ثم وضعها أنخيل روميرو في المقدمة بعد ثلاث دقائق لاحقة من مدى قريب بعد أن تصدى الحارس روبن كوردانو لضربة رأس كانت في طريقها للمرمى.

وجعل روميرو النتيجة 3-1 قبل عشر دقائق على النهاية بعد هجمة مرتدة سريعة.

وبهذه النتيجة تتصدر باراغواي المجموعة الأولى متقدمة على الأرجنتين وتشيلي بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق يوم الاثنين.

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