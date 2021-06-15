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كوكي يشعر بالإحباط بعد تعادل إسبانيا والسويد

كوكي إسبانيا السويد
كوكي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي

كوكي يشعر بالإحباط بعد تعادل إسبانيا والسويد

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إشبيلية - د ب أ

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أبدى كوكي لاعب وسط المنتخب الإسباني، عدم رضاه عن نتيجة التعادل السلبي التي حققها فريقه أمام السويد، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس أوروبا لكرة القدم.

وقال كوكي في تصريحات بعد المباراة: نحن محبطون بالطبع من عدم تمكننا من التسجيل، الفريق بذل مجهودا كبيرا خلال المباراة، ببساطة لم نكن محظوظين، يجب علينا مواصلة القتال.

وفشل المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات افتتاحية له ببطولة أوروبا، حيث تعادل 1 - 1 مع إيطاليا في أولى مبارياته في نسخة 2012 في بولندا وأوكرانيا، ثم فاز على التشيك 1 - صفر في مستهل مشواره بنسخة عام 2016 في فرنسا.

على الجانب الأخر حافظ المنتخب السويدي على نظافة شباكه في البطولة للمرة الأولى منذ مباراته أمام فرنسا في نسخة عام 2012 حينما فاز بنتيجة 2 - صفر، فيما خسر بنتيجة صفر - 1 أمام كل من إيطاليا وبلجيكا وتعادل مع إيرلندا 1 -1 في نسخة 2016.

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