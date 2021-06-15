31 إصابة بفيروس كورونا في كوبا أميركا

كشفت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين، أن 31 لاعبا وفردا من الفرق المشاركة في كأس كوبا أميركا لكرة القدم جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى يوم الأحد، وهو اليوم الأول في البطولة القارية التي تشارك فيها دول أميركا الجنوبية العشر.

وأبلغ وزير الصحة مارسيلو كيروجا الصحافيين بأن هناك عشر حالات أخرى بين العاملين في فنادق إقامة الوفود في برازيليا.

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وتأتي أنباء ظهور المزيد من حالات العدوى بينما دافع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن نفسه أمام اتهامه بأنه نظم البطولة في اللحظة الأخيرة بعد نقلها إلى البرازيل قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها.

واختيرت البرازيل لاستضافة البطولة بعد استبعاد كولومبيا عقب موجة من الاضطرابات المدنية وانسحاب الأرجنتين شريكتها في الاستضافة بسبب ارتفاع حالات "كوفيد-19".