.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

31 إصابة بفيروس كورونا في كوبا أميركا

بوليفا الباراغواي
صورة قبل بداية مباراة باراغواي وبوليفيا

31 إصابة بفيروس كورونا في كوبا أميركا

متابع الغاء المتابعة

ريو دي جانيرو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين، أن 31 لاعبا وفردا من الفرق المشاركة في كأس كوبا أميركا لكرة القدم جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى يوم الأحد، وهو اليوم الأول في البطولة القارية التي تشارك فيها دول أميركا الجنوبية العشر.

وأبلغ وزير الصحة مارسيلو كيروجا الصحافيين بأن هناك عشر حالات أخرى بين العاملين في فنادق إقامة الوفود في برازيليا.

وتأتي أنباء ظهور المزيد من حالات العدوى بينما دافع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن نفسه أمام اتهامه بأنه نظم البطولة في اللحظة الأخيرة بعد نقلها إلى البرازيل قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها.

واختيرت البرازيل لاستضافة البطولة بعد استبعاد كولومبيا عقب موجة من الاضطرابات المدنية وانسحاب الأرجنتين شريكتها في الاستضافة بسبب ارتفاع حالات "كوفيد-19".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير
على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان
الأكثر قراءة
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية
أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
مسؤول للعربية: الصادرات المصرية تواجه مسؤول للعربية: الصادرات المصرية تواجه "مشكلة كبيرة للغاية"!
قبل أن تذهب
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
اكتشف المزيد