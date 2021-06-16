إيقاف أرناوتوفيتش مهاجم النمسا بسبب "احتفال مستفز"

تلقى ماركو أرناوتوفيتش مهاجم المنتخب النمساوي لكرة القدم عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بسبب طريقة احتفاله بالتسجيل خلال المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب مقدونيا الشمالية 3-1 ضمن منافسات كأس أوروبا "يورو 2020".

وسيغيب أرناوتوفيتش بذلك عن منتخب بلاده في المباراة المقررة أمام نظيره الهولندي يوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

مادة اعلانية

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء أن أرناوتوفيتش أساء إلى لاعب منافس خلال الاحتفال بتسجيل الهدف الأخير للمنتخب النمساوي في المباراة. وقال ماركو: اعترفت علنا بسوء تصرفي خلال الاحتفال بالهدف. واعتذرت عن ذلك.

وذكرت تقارير أن أرناوتوفيتش، المولود لأب صربي، استخدم كلمات تشير إلى حرب كوسوفو واستهدف بها إزجيان أليوسكي ذو الأصول الألبانية، وانطلق ديفيد ألابا قائد المنتخب النمساوي حينها للسيطرة على انفعال زميله.

وذكر أرناوتوفيتش في بيان نشره الاتحاد النمساوي:كانت هناك تعليقات مؤسفة من الجانبين، لكن الاستفزازات لا تبرر السلوك. عقب المباراة مباشرة، كان هناك محادثات واعتذار متبادل، لقد مع أشخاص من البلدان والثقافات الأكثر تنوعا وأدافع عن التنوع بوضوح. جنبا إلى جنب مع الاتحاد النمساوي، أدعم التسامح والدمج.

وقال أرناوتوفيتش إنه سيتبرع بمبلغ 25 ألف يورولمشروع الدمج الخاص به كي "يكون لسلوكي السيء نتائج جيدة أيضا لمزيد من التضامن.