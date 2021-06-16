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بعد حادثة إريكسن.. الاتحاد الدنماركي ينتقد "يويفا"

إريكسن الدنمارك
إريكسن سقط على أرض الملعب بعد تعرضه إلى أزمة قلبية

بعد حادثة إريكسن.. الاتحاد الدنماركي ينتقد "يويفا"

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كوبهاغن - رويترز

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طلب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" تغيير إجراءاته بعد سقوط لاعب الوسط كريستيان إريكسن خلال مواجهة فنلندا في بطولة أوروبا 2020، ثم استئناف اللعب لاحقا.

وحصلت الدنمارك على فرصة لاستئناف المباراة في وقت لاحق أو الساعة 1200 في اليوم التالي.

وقررت الدنمارك استئناف المباراة وخسرت 1-صفر، لكن المدرب كاسبر يولماند أكد هو ولاعبوه أنه كان من الأفضل بالنسبة لهم عدم اللعب.

وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي في بيان يوم الأربعاء: كان القرار خاطئا، ومن الصعب تماما تبرير عودة اللاعبين إلى أرض الملعب بعد هذه التجربة المرعبة، فهذا الموقف لا يجب أن نضع فيه اللاعبين والمدربين، لأنه لا يمكن ولا يجب أن يكونوا هم أصحاب القرار.

وعانى إريكسن من أزمة قلبية في الملعب ونقل إلى المستشفى حيث يمكث هناك لمواصلة التعافي خلال الوقت الحالي.

وتعرض "يويفا" لانتقادات من لاعبي منتخب الدنمارك السابقين بيتر شمايكل ومايكل لاودروب وقال الأخير إن الاختيار بين استئناف اللعب يوم السبت أو يوم الأحد ليس خيارا على الإطلاق.

وقال مولر: نحن الآن نريد تقييما لعملية اتخاذ القرار بأكملها، حتى يكون بوسعنا امتلاك كل الحقائق والمعلومات، يجب النظر في تغيير اللوائح، حتى نضمن عدم تكرار مثل هذا الموقف مجددا. نحن مستعدون لتقديم حل إلى الاتحاد القاري.

وتلعب الدنمارك مع بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في استاد باركن في كوبنهاغن يوم الخميس.

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