بوغبا يتبع رونالدو ويبعد زجاجة جعة من طاولة المؤتمر الصحافي

أبعد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا زجاجة جعة (بيرة) من إنتاج هاينكن كانت موضوعة أمامه خلال مؤتمر صحافي في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضية بعد يوم من تصرف مماثل من قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الذي أبعد زجاجتي كوكاكولا في موقف مشابه.



وأبعد بوغبا زجاجة الجعة عندما جلس للحديث إلى وسائل الإعلام بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فازت فيها فرنسا على ألمانيا 1-صفر ضمن المجموعة السادسة يوم الثلاثاء.



وفي يوم الاثنين الماضي أبعد رونالدو زجاجتي كوكاكولا خلال مؤتمر صحافي ورفع زجاجة مياه قائلا "أغوا" التي تعني المياه بالبرتغالية.

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