بوغبا يقلل من أهمية "عضة" روديغر

قال بول بوغبا لاعب خط وس ط المنتخب الفرنسي لكرة القدم إنه لا يرغب في تعرض اللاعب الألماني أنتونيو روديغر لعقوبة، وذلك بعدما قام روديغر بــ "عض" بوغبا بشكل هزلي خلال مباراة المنتخبين الألماني والفرنسي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) مساء الثلاثاء.

ولم يتخذ حكم الساحة أو حكم الفيديو المساعد أي إجراء بشأن هذا الحادث خلال المباراة.

مادة اعلانية

وقال بوغبا في تصريحاته للصحافيين: هو صديقي. وأنا لست الشخص الذي يصيح من أجل بطاقة للاعب منافس. أعتقد أنه عضني بشكل خفيف، وهو شيء ودي، نحن نعرف بعضنا البعض جيدا.

وجاء تصرف روديغر مدافع تشيلسي مع بوغبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد قبيل نهاية الشوط الأول، وفي نهاية المباراة، تعانق اللاعبان.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الأوروغوياني لويس سواريز كان قد تعرض للإيقاف أربعة أشهر بسبب عض اللاعب الإيطالي جيورجيو كيليني خلال كأس العالم 2014.