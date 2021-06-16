دي بروين يسافر مع منتخب بلجيكا إلى الدنمارك

سافر النجم البلجيكي كيفن دي بروين برفقة منتخب بلاده اليوم الأربعاء إلى كوبنهاغن التي تحتضن مباراة الفريق أمام نظيره الدنماركي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس أوروبا "يورو 2020".



والتقطت صور لدي بروين لدى مغادرة المعسكر مع المنتخب، لكن لم يكن هناك أي إعلان رسمي عن سفر اللاعب إلى الدنمارك أو مشاركته في المباراة المقررة يوم الخميس.



وكان دي بروين قد تعرض لكسور في الوجه خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خسرها مانشستر سيتي أمام تشيلسي في مايو الماضي، وغاب اللاعب عن المباراة الأولى للمنتخب البلجيكي في "يورو 22020" والتي فاز فيها على نظيره الروسي 3 -صفر ولم يسافر حينها مع الفريق إلى سان بطرسبرغ، إذ عاد إلى تدريبات المنتخب البلجيكي يوم الاثنين.

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