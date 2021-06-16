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روسيا تهزم فنلندا وتنعش آمالها بالتأهل

روسيا فنلندا
ميرانشوك سجل الهدف الوحيد نهاية الشوط الأول

روسيا تهزم فنلندا وتنعش آمالها بالتأهل

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سان بطرسبرغ - د ب أ

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أحيا المنتخب الروسي آماله في بلوغ دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفنلندي 1 -صفر يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة.

وسجل ألكسي ميرانشوك هدف المباراة الوحيد للمنتخب الروسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ونجح منتخب روسيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا منذ فوزه على منتخب جمهورية التشيك 4 - 1 في نسخة عام 2012 التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا.

وكان المنتخب الروسي قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة صفر - 3 أمام المنتخب البلجيكي، فيما فاز المنتخب الفنلندي في أول مباراة له على الدنمارك 1 - صفر.

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