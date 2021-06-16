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ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرجيو راموس

سيرجيو راموس ريال مدريد
راموس قضى 16 عاماً مع النادي العاصمي

ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرجيو راموس

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العربية.نت

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أعلن ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء إقامة حفل وداع لقائده سيرجيو راموس يوم الخميس بعدما انتهت علاقته بالنادي الذي قضى في صفوفه 16 عاماً.

وبحسب بيان صادر من النادي الإسباني فإن القائد الأسطوري سيودع النادي يوم الخميس بتواجد الرئيس فلورنتينو بيريز، على أن يظهر في مؤتمر صحفي بعد الحفل.

وانتقل راموس إلى ريال مدريد صيف 2005 قادماً من نادي طفولته إشبيلية الذي تكون في صفوفه، وسرعان ما أصبح أحد نجوم النادي العاصمي، إذ خاض معه 671 مباراة خلال 16 عاماً.

وفاز راموس ببطولة الدوري الإسباني 5 مرات مع ريال مدريد، و4 مرات بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا مرتين، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات.

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