ستيرلنغ يستعين بـ"التأمل" للتألق في كأس أوروبا

كشف المهاجم الإنجليزي الدولي رحيم سترلينغ أنه يلجأ خلال وقت فراغه إلى التأمل للحفاظ على تركيزه وتماسكه الذهني والبدني في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وهز سترلينغ لاعب مانشستر سيتي الشباك في فوز إنجلترا 1-صفر على كرواتيا الأحد الماضي لتستهل بلاده مشاركتها في بطولة أوروبا بانتصار لأول مرة في تسع مشاركات.

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وقال سترلينغ الذي منح وساما ملكيا تقديرا لجهوده في حملته ضد العنصرية وإنشاء مؤسسة لحماية الأطفال المحرومين إن التأمل ساعده على الشعور بالاسترخاء.

وأضاف في تصريحات إعلامية: أمارس التأمل في بعض الأحيان، أحاول القيام بذلك قبلالنوم، من أجل الحفاظ على تماسكي وتركيزي ذهنيا وبدنيا.

وستلتقي إنجلترا في الجولة الثانية من دور المجموعات الجمعة المقبل مع أسكتلندا التي خسرت 2-صفر أمام جمهورية التشيك في مباراتها الاولى في المجموعة الرابعة.