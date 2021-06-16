سيتي يبدأ االموسم الجديد بلقاء توتنهام

سيبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 14 أغسطس المقبل عندما يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير اللندني، وذلك طبقا لبرنامج مباريات الموسم الجديد (2021-2022) الذي نشر يوم الأربعاء.

وفي الجولة الأولى من الموسم أيضا سيلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه ليدز يونايتد بينما يحل ليفربول ضيفا على نوريتش سيتي الصاعد حديثا.

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وسيبدأ تشيلسي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مسيرته في الموسم الجديد على أرضه في مواجهة كريستال بالاس قبل أن يحل ضيفا بعد ذلك على أرسنال وليفربول.

وستنطلق مسيرة أرسنال في ملعب برينتفورد الذي سيشارك في دوري الكبار لأول مرة منذ 74 عاما.

أما مباراة واتفورد الأولى بعد عودته لدوري الأضواء بعد غياب عام واحد فستكون في مواجهة الضيف أستون فيلا.