.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سيتي يبدأ االموسم الجديد بلقاء توتنهام

سيتي توتنهام
من مباراة سابقة بين الفريقين

سيتي يبدأ االموسم الجديد بلقاء توتنهام

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

سيبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 14 أغسطس المقبل عندما يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير اللندني، وذلك طبقا لبرنامج مباريات الموسم الجديد (2021-2022) الذي نشر يوم الأربعاء.

وفي الجولة الأولى من الموسم أيضا سيلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه ليدز يونايتد بينما يحل ليفربول ضيفا على نوريتش سيتي الصاعد حديثا.

وسيبدأ تشيلسي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مسيرته في الموسم الجديد على أرضه في مواجهة كريستال بالاس قبل أن يحل ضيفا بعد ذلك على أرسنال وليفربول.

وستنطلق مسيرة أرسنال في ملعب برينتفورد الذي سيشارك في دوري الكبار لأول مرة منذ 74 عاما.

أما مباراة واتفورد الأولى بعد عودته لدوري الأضواء بعد غياب عام واحد فستكون في مواجهة الضيف أستون فيلا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أظافر مبقعة".. أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي
قبل أن تذهب
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
اكتشف المزيد