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كاستاني مدافع بلجيكا يخضع إلى عملية في الوجه

كاستاني بلجيكا روسيا
المدافع الدولي تعرض إلى الإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام روسيا

كاستاني مدافع بلجيكا يخضع إلى عملية في الوجه

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - رويترز

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أكد مسؤولون يوم الأربعاء أن المدافع البلجيكي الدولي تيموتي كاستاني خضع لعملية جراحية مساء الثلاثاء لإصلاح كسر مضاعف في تجويف العين أصيب به مطلع الأسبوع الحالي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وتعرض كاستاني للإصابة خلال اصطدام مع اللاعب الروسي دالير كوزاييف في الشوط الأول من مباراة منتخبي الفريقين ضمن المجموعة الثانية في سان بطرسبرغ والتي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي 3-صفر.

وخرج كاستاني (25 عاما) وهو المدافع الأيمن الأساسي لبلجيكا من المباراة مباشرة بعد ذلك وشارك توماس مونييه بديلا له.

وعقب ذلك قال المدرب روبرت مارتينيز إن كاستاني لن يشارك مع الفريق فيما تبقى من البطولة بينما قال كاستاني لزملائه إنه يرغب في العودة إلى الفريق خلال المراحل الأخيرة من البطولة إذا استمر فريقه فيها.

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