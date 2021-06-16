مدرب الدنمارك: إريكسن سيرتدي قميص المنتخب ويسمع الضجيج من المستشفى

كشف كاسبر يولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن اللاعب كريستيان إريكسن سيظل في المستشفى ولن يكون حاضرا في المباراة المقررة أمام المنتخب البلجيكي يوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وقال يولماند في مؤتمر صحفي:المستشفى قريب من استاد باركن في كوبنهاغن، لذلك فربما يسمع الضجيج أيضا. أعتقد أنه سيرتدي قميص المنتخب، ويشاهد المباراة.

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وكان إريكسن (29 عاماً) قد سقط أرضا على الملعب بسبب نوبة قلبية، خلال المباراة التي خسرها المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي صفر - 1 يوم السبت الماضي، وجرى إنعاشه من جانب الأطباء عقب تعرضه إلى أزمة قلبية كادت أن تودي بحياته.

وكان وكيل أعمال اللاعب قد عزز الأمال في إمكانية خروج إريكسن بشكل أسرع من المستشفى واحتمالات حضوره المباراة أمام بلجيكا في الاستاد، لكن الأطباء بحاجة لإجراء مزيد من الفحوص للاعب للوقوف على أسباب تعرضه للأزمة القلبية.

وكشف يولماند عن جاهزية جميع اللاعبين الـ25 الأخرين في المنتخب من الناحية الجسدية، وبات عليه اختيار العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الذهنية، بعد الصدمة التي تلقاها المنتخب مطلع هذا الأسبوع.