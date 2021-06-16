مدرب هولندا يعلن جاهزية دي ليخت لملاقاة النمسا

كشف فرانك دي بور المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء أن المدافع ماتيس دي ليخت لائق للمشاركة في المباراة المقررة أمام المنتخب النمساوي يوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس أوروبا "يورو 2020".

وقال دي بور في تصريحاته للصحافيين يوم الأربعاء: ماتيس دي ليخت سيشارك أمام النمسا بعدما غاب عن المباريات الاستعدادية التي سبقت كأس أوروبا وكذلك المواجهة الافتتاحية لهولندا.



وغاب دي ليخت (21 عاماً) عن المباراة الأولى للمنتخب الهولندي في البطولة الأوروبية والتي انتهت بالفوز على نظيره الأوكراني 3 – 2 بسبب إصابة في أعلى الفخذ.



ولم يكشف دي بور عن اللاعب الذي سيشارك دي ليخت على حسابه في مباراة الخميس، مشيراً إلى أنه لا يرغب في إجراء الكثير من التعديلات على القائمة.