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والدة رونالدو: ابني سيواصل التألق لثلاث سنوات أخرى

رونالدو
رونالدو

والدة رونالدو: ابني سيواصل التألق لثلاث سنوات أخرى

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لشبونة - د ب أ

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كشفت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنها أضاءت شمعة للمنتخب البرتغالي في كاتدرائية فونشال بجزيرة ماديرا في البرتغال، وذلك قبل المباراة التي انتهت بفوز الفريق على نظيره المجري 3 - صفر مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020). وقالت في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية قبل المباراة: المهم هو تحقيق الفوز.

ولدى سؤالها عن توقعاتها بشأن الفترة التي سيظل فيها رونالدو البالغ "36 عاما" نجما على أعلى المستويات، قالت: ثلاث سنوات أخرى أو نحو ذلك.

كما أبدت ثقتها في نجاح المنتخب البرتغالي في الحفاظ على لقب البطولة الأوروبية، وكشفت أنها تعتزم حضور المباراة النهائية للبطولة، التي تقام في العاصمة البريطانية لندن. وأضافت: سأذهب فقط لمشاهدة المباراة النهائية. فالاحتفال هنا في ماديرا.

يشار إلى أنه على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، حسم المنتخب البرتغالي المباراة أمام المجر بثلاثة أهداف سجل رونالدو اثنين منها وكان الهدف الآخر من نصيب رافاييل جوريرو.

وتصدر رونالدو قائمة هدافي نهائيات البطولة الأوروبية، رافعا رصيده إلى 11 هدفا.

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