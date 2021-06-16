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ويلز تقترب من حسم التأهل بثنائية في مرمى تركيا

فرحة الثاني

ويلز تقترب من حسم التأهل بثنائية في مرمى تركيا

متابع الغاء المتابعة

باكو - د ب أ

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اقترب منتخب ويلز من التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، (يورو 2020)، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على نظيره التركي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتصدر منتخب ويلز الترتيب (مؤقتا) برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، الذي يواجه نظيره السويسري، صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، فيما بقي المنتخب التركي قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

وافتتح آرون رامسي التسجيل للمنتخب الويلزي الوحيد في الدقيقة 42، قبل أن يهدر النجم المخضرم جاريث بيل ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وقضى المنتخب الويلزي على آمال نظيره التركي في إدراك التعادل، بعدما أضاف كونور روبيرتس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات هذا هو الفوز الأول لويلز في البطولة، بعدما تعادلت 1 - 1 مع سويسرا في مستهل مبارياتهما بالمجموعة، فيما تأتي تلك الخسارة لتشكل لطمة لحظوظ تركيا في الصعود للدور القادم، لاسيما بعد خسارتها صفر - 3 أمام إيطاليا في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

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