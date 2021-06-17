أوكرانيا تهزم مقدونيا وتنعش حظوظها

فاز منتخب أوكرانيا على مقدونيا الشمالية 2 - 1، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة 29 عن طريق أندريه يارمولينكو، قبل أن يضيف زميله رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 34.

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وفي الدقيقة 57 سجل إزجان إليوسكي هدف مقدونيا الشمالية الوحيد.

وشهدت المباراة إهدار روسلان مالينوفسكي لاعب المنتخب الأوكراني لضربة جزاء في الدقيقة 84.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، عقب تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، حيث خسر المباراة الأولى أمام النمسا 1 - 3.

ونجح منتخب أوكرانيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا، منذ فوزه في نسخة عام 2012 على المنتخب السويدي بنتيجة 2 - 1.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية بالمجموعة، حينما تلتقي هولندا بالنمسا في العاصمة الهولندية أمستردام في وقت لاحق من الخميس.