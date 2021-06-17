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إريكسن يزرع جهاز إزالة الرجفان

إريكسن الدنمارك
لحظة سقوط إريكسن

إريكسن يزرع جهاز إزالة الرجفان

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كوبنهاغن - د ب أ

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أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم يوم الخميس أن كريستيان إريكسن لاعب المنتخب سيجري زرع جهاز إزالة الرجفان في أعقاب تعرضه لسكتة قلبية خلال المباراة أمام منتخب فنلندا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال طبيب المنتخب الدنماركي، مورتين بويسين، في بيان: تم إجراء العديد من الفحوص على قلب كريستيان. ثم تقرر بعد ذلك أنه ينبغي أن يحصل على مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع. القرار ضروري بعد أن أدى الرجفان البطيني إلى أزمة قلبية.

وذكر الاتحاد الدنماركي أن إريكسن، الذي تعرض لتوقف القلب خلال مواجهة منتخب فنلندا يوم السبت الماضي وتم إنعاشه في الملعب، وافق بالفعل على ذلك في المستشفى.

يذكر أن حصول لاعب إنتر ميلان على مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع لا يعني بالضرورة إنهاء مسيرته كرياضي، حيث إن هناك رياضيين أمثال المدافع الهولندي دالي بليند ولاعبة القفز بالزانة الألمانية كاثارينا باور يواصلون ممارسة رياضتهم باستخدام الجهاز الطبي.

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