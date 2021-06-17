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الاتحاد الأوروبي يرد على واقعة رونالدو وبوغبا

رونالدو وبوغبا خلال المؤتمرات الصحافية

الاتحاد الأوروبي يرد على واقعة رونالدو وبوغبا

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زيوريخ - رويترز

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رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إزاحة كريستيانو رونالدو قائد البرتغال زجاجة كوكاكولا أثناء مؤتمر صحافي في بطولة أوربا الحالية بإبلاغ المنتخبات بأن لديها التزامات تعاقديه تجاه رعاة البطولة.

وأزاح رونالدو زجاجات كوكاكولا جانبا عندما جلس للحديث أمام وسائل إعلام عشية افتتاح مباريات المجموعة السادسة أمام المجر في بودابست يوم الثلاثاء الماضي.

ووضع اللاعب البالغ عمره "36 عاما" زجاجة ماء وقال "أغوا" بالبرتغالية، ما جعله يتصدر عناوين الصحف إثر هذا الموقف.

وبعدها بيوم واحد أزاح بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا، المسلم، زجاجة جعة تحمل علامة هاينكن من أمامه عقب فوز فرنسا 1-صفر على ألمانيا.

وقال منظمو البطولة يوم الخميس: يويفا ذكر المنتخبات المشاركة في البطولة بأن الشراكات التجارية جزء لا يتجزأ من تنظيم البطولة ولضمان تطوير اللعبة في أوروبا، بما في ذلك منافسات الشبان والسيدات.

وقال مارتن كالين مدير بطولة أوروبا 2020 إن القضية الأساسية تتعلق بما فعله رونالدو، لكن يوجد تفهم لوضع اللاعبين الذين يفعلون ذلك لأسباب دينية.

وأبلغ كالين الصحافيين أن الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالرعاة جزء من لوائح البطولة وقعت عليها الاتحادات الوطنية.

ولن يتخذ اليويفا أي إجراءات انضباطية بشأن الأمر. وقال كالين إن أي عقوبات ستكون من اختصاص الاتحادات الوطنية. وأضاف أن اليويفا لا ينوي فرض غرامة مباشرة على اللاعبين.

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