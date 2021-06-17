إيطاليا تهزم سويسرا وتبلغ ثمن نهائي بطولة أوروبا

واصل منتخب إيطاليا إبداعه ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، وبات أول المتأهلين لدور الـ16 للمسابقة القارية، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على ضيفه منتخب سويسرا يوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة، التي شهدت أيضا فوز ويلز 2 - صفر على تركيا .

وبذلك حجز المنتخب الإيطالي، الفائز باللقب عام 1968، بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية دون انتظار نتيجة لقائه الأخير في المجموعة أمام ويلز، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب ويلز.

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في المقابل، تجمد رصيد منتخب سويسرا عند نقطة وحيدة، فيما بقي المنتخب التركي قابعا في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وارتدى مانويل لوكاتيلي ثوب الإجادة في اللقاء، الذي جرى على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقتين 26 و52، قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وواصل منتخب إيطاليا، الذي لم يتلق أي هدف للمباراة التاسعة على التوالي، عروضه القوية تحت قيادة مدربه روبيرتو مانشيني، حيث حقق انتصاره التاسع تواليا في مختلف المسابقات، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة التاسعة والعشرين على التوالي بجميع البطولات.

وأصبح منتخب إيطاليا مطالبا بتفادي الخسارة أمام ويلز يوم الأحد القادم لمعادلة رقمه القياسي بتحقيق أطول سلسلة دون هزيمة، والتي حققها مع المدرب الراحل فيتوريو بوتسو برصيد 30 مباراة.