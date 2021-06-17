بوفون يعود إلى فريقه السابق

يعود حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون لفريق بارما الإيطالي لكرة القدم، الذي بدأ معه مسيرته قبل 26 عاما، مع نهاية مسيرته، حيث سيلعب معه في دوري الدرجة الثانية.

وفي فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الخميس، قال بوفون "43 عاما" : أنا عدت، وذكر بارما: لقد عاد لمنزله وعودة سوبر مان.

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وهبط فريق بارما في الموسم الماضي بعدما أنهى دوري الدرجة الأولى في المركز الأخير.

وخرج بوفون من أكاديمية النادي، ولعب لبارما في الفترة من 1996 إلى 2001 قبل أن ينضم ليوفنتوس، حيث لعب له حتى نهاية الموسم الماضي، باستثناء موسم 2018 - 2019 الذي قضاه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك بوفون للمرة الأولى في عمر 17 عاما وفاز ببطولة كأس الكؤوس الأوروبي وكأس إيطاليا مع بارما. وبعد ذلك دفع يوفنتوس مبلغا قياسيا بلغ 52 مليون يورو (63 مليون دولار) للتعاقد مع بوفون الذي فاز بـ25 لقبا من بينهم عشرة ألقاب للدوري الإيطالي.

وكان بوفون وفيا أيضا ولعب لموسم واحد في دوري الدرجة الثانية مع يوفنتوس في موسم 2006 - 2007 عندما هبط الفريق بسبب قضية التلاعب بنتائج المباريات.

وفاز بوفون بكأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي ولعب 176 مباراة دولية.